В Приморье автомобиль провалился под лед

«Выезд автомобиля на лед закончился трагедией в Приморье. Сегодня днем легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана», — говорится в сообщении.
На место отправились водолазы МЧС России. В главке журналистам добавили, что пока неизвестно, сколько человек было в автомобиле.
В Приморье последнюю неделю воздух прогревается до плюсовых температур. Периодически в соцсетях появляются кадры провалившихся под лед акватории машин. Спасатели предупреждают об опасности выхода и выезда на лед.