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В Приморье автомобиль провалился под лед

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев — РИА Новости. Автомобиль провалился под лед на Амурском заливе в Приморье — предположительно, там были люди, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«Выезд автомобиля на лед закончился трагедией в Приморье. Сегодня днем легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана», — говорится в сообщении.

На место отправились водолазы МЧС России. В главке журналистам добавили, что пока неизвестно, сколько человек было в автомобиле.

В Приморье последнюю неделю воздух прогревается до плюсовых температур. Периодически в соцсетях появляются кадры провалившихся под лед акватории машин. Спасатели предупреждают об опасности выхода и выезда на лед.