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Суд выберет меру пресечения для похитителя немой девочки в Екатеринбурге

Суд решит судьбу похитителя немой девочки в Екатеринбурге.

Октябрьский суд Екатеринбурга сегодня днем изберет меру пресечения для мужчины, который похитил из машины немую девочку 14 февраля. Эту информацию ЕАН подтвердили в Свердловском облсуде.

Заседание суда назначено на 14:00. Мужчину обвиняют в похищении человека. Будет ли привлечена к ответственности его супруга, которая выставила на улицу ребенка в заведомо беспомощном состоянии, неизвестно.

Напомним, что вечером 14 февраля отец с дочерью отправились на машине в магазин на улице Куйбышева. Отец отлучился на 10 минут, а в это время к автомобилю подошел неизвестный мужчина в спецодежде и увел подростка с собой. В поисковых ориентировках сообщалось, что девочка немая. 15 февраля ребенка после длительных поисков направили в больницу, мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. СМИ писали, что похититель был пьян, он привел девочку домой, но жена мужчины выгнала ее. Девочка всю ночь каталась в лифте, а утром пришла в аптеку, сотрудница которой вызвала скорую помощь.