Суд выберет меру пресечения для похитителя немой девочки в Екатеринбурге

Напомним, что вечером 14 февраля отец с дочерью отправились на машине в магазин на улице Куйбышева. Отец отлучился на 10 минут, а в это время к автомобилю подошел неизвестный мужчина в спецодежде и увел подростка с собой. В поисковых ориентировках сообщалось, что девочка немая. 15 февраля ребенка после длительных поисков направили в больницу, мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. СМИ писали, что похититель был пьян, он привел девочку домой, но жена мужчины выгнала ее. Девочка всю ночь каталась в лифте, а утром пришла в аптеку, сотрудница которой вызвала скорую помощь.