В Узбекистане стали применять новый вид «показательных наказаний» — арест коррупционеров прямо на собраниях

На этот раз громкий инцидент произошел в Самарканде, где прошло критическое заседание по борьбе с коррупцией в энергетике. По данным Минэнерго, в ходе встречи было объявлено, что семь сотрудников энергоснабжающих компаний арестованы по обвинению в коррупции.
Задержание в прямом эфире?
Судя по фото, которые появились в сети, арестованные были задержаны прямо в зале заседаний — им надели наручники на глазах у коллег и других присутствующих.
Такой метод борьбы с коррупцией вызывает противоречивые реакции пользователей в соцсетях. С одной стороны, это явный сигнал о том, что власти серьезно настроены на борьбу с нечистыми на руку чиновниками. С другой — подобные задержания выглядят как элемент публичной демонстрации, цель которой — устрашение остальных госслужащих и работников госкомпаний.
Остается вопрос: стала ли эта мера действительно эффективным способом борьбы с коррупцией или же это больше похоже на театрализованное шоу?