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В Узбекистане стали применять новый вид «показательных наказаний» — арест коррупционеров прямо на собраниях

Vaib.uz (Узбекистан. 17 февраля). В Узбекистане набирает обороты новая практика борьбы с коррупцией — показательные аресты чиновников и сотрудников госкомпаний прямо во время официальных совещаний.

На этот раз громкий инцидент произошел в Самарканде, где прошло критическое заседание по борьбе с коррупцией в энергетике. По данным Минэнерго, в ходе встречи было объявлено, что семь сотрудников энергоснабжающих компаний арестованы по обвинению в коррупции.

Задержание в прямом эфире?

Судя по фото, которые появились в сети, арестованные были задержаны прямо в зале заседаний — им надели наручники на глазах у коллег и других присутствующих.

Такой метод борьбы с коррупцией вызывает противоречивые реакции пользователей в соцсетях. С одной стороны, это явный сигнал о том, что власти серьезно настроены на борьбу с нечистыми на руку чиновниками. С другой — подобные задержания выглядят как элемент публичной демонстрации, цель которой — устрашение остальных госслужащих и работников госкомпаний.

Остается вопрос: стала ли эта мера действительно эффективным способом борьбы с коррупцией или же это больше похоже на театрализованное шоу?