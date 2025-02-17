В Узбекистане стали применять новый вид «показательных наказаний» — арест коррупционеров прямо на собраниях

Такой метод борьбы с коррупцией вызывает противоречивые реакции пользователей в соцсетях. С одной стороны, это явный сигнал о том, что власти серьезно настроены на борьбу с нечистыми на руку чиновниками. С другой — подобные задержания выглядят как элемент публичной демонстрации, цель которой — устрашение остальных госслужащих и работников госкомпаний.