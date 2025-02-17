ДТП в Воронежской области: трое пострадали, водитель скрылся

В Богучарском районе Воронежской области произошло ДТП, в котором пострадали трое молодых людей, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Около 5:30 утра на 11-м километре трассы М-4 «Дон» — «Радченское — Марьевка» автомобиль Lada Granta за рулем которого находился 33-летний житель Бобровского района, врезался в стоящий грузовик Volvo.
По предварительной информации, водитель отечественной легковушки не справился с управлением из-за нарушения правил расположения на дороге и небезопасной скорости. В результате ДТП водитель и два его пассажира в возрасте 21 и 17 лет получили травмы и были госпитализированы.
Полиция проводит проверку обстоятельств аварии и устанавливает личность водителя грузовика, который скрылся с места происшествия.