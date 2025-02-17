Пять жителей Иркутской области продали леса на сумму свыше 336 млн рублей

В Иркутской области в суде ответит пять человек за контрабанду леса на сумму свыше 336 миллионов рублей. Как сообщил в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, сибиряки с 2017 по 2019 годы скупали незаконно заготовленное дерево и продавали ее через фиктивные сделки.