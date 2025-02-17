Пять жителей Иркутской области продали леса на сумму свыше 336 млн рублей

В Иркутской области в суде ответит пять человек за контрабанду леса на сумму свыше 336 миллионов рублей. Как сообщил в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, сибиряки с 2017 по 2019 годы скупали незаконно заготовленное дерево и продавали ее через фиктивные сделки.
— Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, они незаконно экспортировали более 79 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью более 336 млн рублей, — поделились в ведомстве.
Сейчас уголовные дело передали для рассмотрения в Октябрьский районный суд Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 11 человек получили травмы в авариях в Иркутске и районе за минувшую неделю.