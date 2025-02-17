В Башкирии снизилась смертность на дорогах.

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе под председательством Главы региона Радия Хабирова, которое состоялось на прошлой неделе, были обсуждены вопросы снижения аварийности на территории республики. Как сообщил сегодня на оперативном совещании в ЦУР РБ Радий Хабиров, в Башкирии удалось снизить количество погибших на дороге почти на треть.
«Мы подвели итоги за прошлый год. Несколько лет назад на дорогах у нас в среднем погибало более 500 человек. Сейчас эта цифра — менее 400 человек. Но тем не менее, нам есть куда стремиться, но смертность на дорогах мы на треть, чуть поменьше, но уменьшили. Мы ряд решений приняли. Жду протокол и то, о чем договорились, реализовать», — сказал Радий Хабиров.
По данным ГАИ РБ, по итогам 2024 года было зарегистрировано 2 956 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 397 и получили ранения 3 597 человек. Главные причины происшествий — столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов, а виновниками 85% аварий стали водители транспортных средств. При этом 354 ДТП совершили водители, которые находились в состоянии опьянения.