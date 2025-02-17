В Красноярске в подъезде дома на улице Глинки рухнул потолок (видео)

Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Городского Совета Иван Петров.
По информации от депутата, на момент падения потолка в подъезде никого не было, поэтому обошлось без жертв. Судя по фото и видео, которые Иван Петров опубликовал у себя в соцсетях, между первым и вторым этажом дома сейчас находится огромная дыра. Он считает, что на Глинки есть риск обрушения в жилых помещениях.
Со слов представителя власти, специалисты управляющей компании «Династия», которые занимаются обслуживанием дома, «сбежали с места ЧП». Сейчас там работает прокурор. Оперативно получить комментарий в УК корреспонденту Newslab не удалось.
«По поводу микрорайона Глинки я бью тревогу во все инстанции уже третий год. Толку нет. Приходят одни отписки. Управляющие компании собирают деньги с жильцов, но услуги им не оказывают. Одним словом беспредел», — высказался относительно ситуации депутат Горсовета.
Также Иван Петров сообщил, что намерен обратиться в мэрию для того, чтобы дом № 22 на улице Глинки объявили локальной зоной ЧС и на его ремонт можно было выделить деньги.
Напомним, что это далеко не первый подобный случай в городе. Так, например, в феврале 2023 года сразу в двух квартирах дома со шпилем в центре Красноярска, признанным объектом культурного наследия регионального значения, рухнул потолок. К счастью, обошлось без жертв, но здание продолжило рушиться.
Этой зимой стало известно, что дом на Карла Маркса отремонтируют не раньше 2026 года из-за проблем с подрядной организацией. Сейчас на здание по-прежнему видны трещины, на некоторых из них установлены маячки. В неудовлетворительном состоянии находятся балконы.