В Красноярске в подъезде дома на улице Глинки рухнул потолок (видео)

По информации от депутата, на момент падения потолка в подъезде никого не было, поэтому обошлось без жертв. Судя по фото и видео, которые Иван Петров опубликовал у себя в соцсетях, между первым и вторым этажом дома сейчас находится огромная дыра. Он считает, что на Глинки есть риск обрушения в жилых помещениях.