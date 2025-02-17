Жительница Ачинска погибла во время приема горячей ванны

Ачинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка по факту гибели 32-летней жительницы Ачинска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщение об обнаружении в квартире тела местной жительницы поступило в правоохранительные органы 9 февраля текущего года. Следователи отмечают, что на теле присутствуют термические ожоги в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений обнаружено не было.
По предварительной информации, в квартире проживала погибшая женщина с сожителем. Именно он ночью 9 февраля обнаружил женщину в ванной, наполненной горячей водой, без признаков жизни.
По имеющимся у следствия данным, сожители употребляли наркотические средства. При осмотре квартиры было обнаружено предположительно наркотическое вещество.
В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины.