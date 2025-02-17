Жительница Ачинска погибла во время приема горячей ванны

Сообщение об обнаружении в квартире тела местной жительницы поступило в правоохранительные органы 9 февраля текущего года. Следователи отмечают, что на теле присутствуют термические ожоги в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений обнаружено не было.