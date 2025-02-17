Polsat: польский клуб сгорел во время сбора денег пострадавшему от пожара

6 февраля экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер (2001−2004) заявил, что за серией поджогов различных польских объектов могли стоять украинские агенты. Это заявление было сделано после того, как в Гданьске сгорел склад с 1 500 электровелосипедами. 8 февраля огонь уничтожил складские помещения в местечке Чигачицы в Любушском воеводстве на западе Польши. В обоих случаях был нанесен ущерб на миллионы злотых.