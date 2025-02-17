Polsat: польский клуб сгорел во время сбора денег пострадавшему от пожара

Во время концерта в зале находилось свыше 200 человек. По предварительным данным, пожар начался на чердаке, после чего в зрительный зал стали падать куски горящей обшивки потолка. Организаторам концерта удалось эвакуировать всех зрителей, но здание клуба огонь уничтожил полностью.
«Мы потеряли все. Все здание было в огне и полностью сгорело», — приводит Polsat слова владельцы клуба Ханны Голишевской.
В борьбе с возгоранием участвовало свыше 80 пожарных и 21 единица спецтехники. Один из огнеборцев при этом получил ранение.
Причины возгорания устанавливает следствие.
6 февраля экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер (2001−2004) заявил, что за серией поджогов различных польских объектов могли стоять украинские агенты. Это заявление было сделано после того, как в Гданьске сгорел склад с 1 500 электровелосипедами. 8 февраля огонь уничтожил складские помещения в местечке Чигачицы в Любушском воеводстве на западе Польши. В обоих случаях был нанесен ущерб на миллионы злотых.