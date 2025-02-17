Во дворе уфимского жилого дома произошел провал грунта

Сегодня, 17 февраля, в Уфе произошел провал грунта. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В единую дежурно-диспетчерскую службу от жителей пришла информация о том, что во дворе жилого дома № 16 по улице Бехтерева провалился грунт. Известно, что неделю назад на этот адрес вызывали аварийную бригаду для устранения утечки.
На место ЧП выезжали сотрудники УГЗ и «Уфаводоканала». Аварийная бригада огородила участок и проведет засыпку провала.
В экстренной службе заверили, что никакой опасности для жилых домов провал не представляет.
— В результате инцидента никто не пострадал, ситуация находится на контроле, — заявили в УГЗ.
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