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Во дворе уфимского жилого дома произошел провал грунта

В Уфе во дворе на улице Бехтерева провалился грунт.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 февраля, в Уфе произошел провал грунта. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

В единую дежурно-диспетчерскую службу от жителей пришла информация о том, что во дворе жилого дома № 16 по улице Бехтерева провалился грунт. Известно, что неделю назад на этот адрес вызывали аварийную бригаду для устранения утечки.

На место ЧП выезжали сотрудники УГЗ и «Уфаводоканала». Аварийная бригада огородила участок и проведет засыпку провала.

В экстренной службе заверили, что никакой опасности для жилых домов провал не представляет.

— В результате инцидента никто не пострадал, ситуация находится на контроле, — заявили в УГЗ.

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