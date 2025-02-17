Криптомошенники выманили у нижегородских пенсионерок более 3,5 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 70-летней женщине в мессенджере поступило предложение инвестировать в криптовалюту. Пожилая женщина доверилась незнакомцу и перевела на указанные счета 80 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь и женщина поняла, что стала жертвой аферистов.