В Челябинске за коррупцию осуждены экс-сотрудник Федеральной налоговой службы и его отец

«Бывшему сотруднику налогового органа назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Посредник осужден к наказанию в виде пяти с половиной лет и также в колонии строгого режима. На каждого наложен штраф в размере 2 млн 250 тыс. рублей», — сказали в региональном следственном управлении.