В Челябинске за коррупцию осуждены экс-сотрудник Федеральной налоговой службы и его отец

Напомним, речь идет про экс-заместителя начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС Дмитрия Жабреева и его отца Сергея.
Первым признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну), пунктом «в» части 5 статьи 290 (получение взятки) УК РФ. Второй — пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Топ-налоговик с августа 2019 года по март 2023-го через посредника получил взятку в размере 450 тыс. рублей за предоставление сведений, составляющих налоговую тайну, представителю коммерческой организации о движении средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей.
«Бывшему сотруднику налогового органа назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Посредник осужден к наказанию в виде пяти с половиной лет и также в колонии строгого режима. На каждого наложен штраф в размере 2 млн 250 тыс. рублей», — сказали в региональном следственном управлении.
Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу. Дело вел второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону.