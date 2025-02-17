Жители Омской области обвиняются в незаконной рубке и продаже леса

По данным следствия, в 2021 году в Тевризском районе обвиняемые организовали незаконную заготовку древесины на территории Бородинского участкового лесничества. Для работы они привлекли наёмных рабочих и использовали специализированную технику. Затем лесоматериалы были подготовлены к отправке за границу, но на железнодорожной станции Карбышево семь вагонов с древесиной задержали сотрудники полиции. В документах, сопровождающих груз, были указаны недостоверные сведения о количестве и наименовании леса.