Жители Омской области обвиняются в незаконной рубке и продаже леса

Следователи Омской области завершили расследование уголовного дела о незаконной рубке леса и его вывозе за границу. Фигурантами стали заместитель директора «Тевризского лесхоза» и его родственник. Им предъявлены обвинения в незаконной вырубке деревьев хвойных пород и контрабанде лесоматериалов в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2021 году в Тевризском районе обвиняемые организовали незаконную заготовку древесины на территории Бородинского участкового лесничества. Для работы они привлекли наёмных рабочих и использовали специализированную технику. Затем лесоматериалы были подготовлены к отправке за границу, но на железнодорожной станции Карбышево семь вагонов с древесиной задержали сотрудники полиции. В документах, сопровождающих груз, были указаны недостоверные сведения о количестве и наименовании леса.
Общий ущерб лесному фонду России составил 1,5 млн рублей. В качестве меры возмещения на имущество обвиняемых, включая автомобили, наложен арест.
Следствие собрало достаточно доказательств, и теперь дело передано в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.