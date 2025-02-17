Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Омской области обвиняются в незаконной рубке и продаже леса

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Om1 Омск

Следователи Омской области завершили расследование уголовного дела о незаконной рубке леса и его вывозе за границу. Фигурантами стали заместитель директора «Тевризского лесхоза» и его родственник. Им предъявлены обвинения в незаконной вырубке деревьев хвойных пород и контрабанде лесоматериалов в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2021 году в Тевризском районе обвиняемые организовали незаконную заготовку древесины на территории Бородинского участкового лесничества. Для работы они привлекли наёмных рабочих и использовали специализированную технику. Затем лесоматериалы были подготовлены к отправке за границу, но на железнодорожной станции Карбышево семь вагонов с древесиной задержали сотрудники полиции. В документах, сопровождающих груз, были указаны недостоверные сведения о количестве и наименовании леса.

Общий ущерб лесному фонду России составил 1,5 млн рублей. В качестве меры возмещения на имущество обвиняемых, включая автомобили, наложен арест.

Следствие собрало достаточно доказательств, и теперь дело передано в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.