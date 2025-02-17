16-летняя девушка с тату и пирсингом ушла из дома и исчезла в Перми

Девушка с татуировками и пирсингом ушла из дома и исчезла в Перми в возрасте 16 лет, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Как рассказывает поисковый отряд, Диана Хагба вышла из дома в Мотовилихинском районе вечером 16 февраля. Перед пропажей девушку видели на бульваре Гагарина. С того момента местонахождение несовершеннолетней неизвестно. Ориентировка о пропаже девушки была размещена в социальных сетях на второй день после её исчезновения.
В последний раз Диану видели в чёрной куртке, чёрной юбке и чёрных ботинках. С собой у неё была классическая маленькая сумка чёрного цвета. Приметы девушки: худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и серые глаза. Особыми приметами пропавшей является пирсинг в носу, а также абстрактные линии, вытатуированные на среднем пальце левой руки.
Все, кому известно о том, где находилась или может находиться девушка, могут сообщить об этом по телефонам (342) 204−49−04 или 102.