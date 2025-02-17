16-летняя девушка с тату и пирсингом ушла из дома и исчезла в Перми

Как рассказывает поисковый отряд, Диана Хагба вышла из дома в Мотовилихинском районе вечером 16 февраля. Перед пропажей девушку видели на бульваре Гагарина. С того момента местонахождение несовершеннолетней неизвестно. Ориентировка о пропаже девушки была размещена в социальных сетях на второй день после её исчезновения.