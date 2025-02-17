Пенсионерке из Башкирии вернут похищенные мошенниками 3 млн рублей.

Пожилой женщине вернут почти 3 млн рублей, которые у нее выманили мошенники. В прокуратуре Стерлитамака изучили материалы уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег у местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства РБ, в октябре 2023 года 71-летней женщине поступило несколько телефонных звонков от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов и кредитных организаций, которые убедили ее перевести сбережения на так называемый «безопасный» счет. Введенная в заблуждение пенсионерка перечислила около 3 млн рублей на расчетные счета двух жителей Ростовской области, которые ранее передали данные своих банковских карт злоумышленникам.