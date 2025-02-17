Пожарные тушили тлеющие перекрытия в Апраксином дворе в центре Петербурга

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на месте было установлено, что в четырехэтажном складском здании размером 8×15 м, с пристроенным 2-этажным зданием размером 8×15 м, происходило тление перекрытий между 1 и 2 этажами на площади 3 кв. м.