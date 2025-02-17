Дроны атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и является одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти. Консорциум был создан в 1992 году, а строительство трубопровода завершено в 2001 году. КТК способен транспортировать с казахстанской территории около 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год — через Россию. В 2024 году отгрузка нефти на экспорт с морского терминала под Новороссийском составила 63,01 млн тонн. В Минэнерго Казахстана сообщали, что в прошлом году республика экспортировала по трубопроводу КТК 55,4 млн т нефти, годом ранее — примерно столько же.