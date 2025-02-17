Каспийский трубопроводный консорциум атакован БПЛА

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. 17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума — НПС «Кропоткинская» подвергся атаке БПЛА. Об этом пресс-служба консорциума сообщила в официальном WhatsApp*-чате.
«Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», — указано в сообщении.
Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти.
«Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Николаем Горбанем. В настоящий момент НПС “Кропоткинская” выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС», — уточнено пресс-службой КТК.
НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.
Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах.
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