Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каспийский трубопроводный консорциум атакован БПЛА

Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская».

Источник: "Каспийский трубопроводный консорциум"

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. 17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума — НПС «Кропоткинская» подвергся атаке БПЛА. Об этом пресс-служба консорциума сообщила в официальном WhatsApp*-чате.

«Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», — указано в сообщении.

Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти.

«Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Николаем Горбанем. В настоящий момент НПС “Кропоткинская” выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС», — уточнено пресс-службой КТК.

НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.

Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена