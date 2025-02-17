В Минске обломок путепровода упал на проезжавшую под ним машину

Мужчина утверждает, что инспекторы сказали его жене, что случай не страховой, поскольку нет виновника. Он предполагает, что дело, скорее всего, будет прекращено из-за отсутствия виновного, и если владельцы автомобиля захотят получить компенсацию за причиненный ущерб, им потребуется добиваться этого в суде.