В Минске обломок путепровода упал на проезжавшую под ним машину

В ночь с 14 на 15 февраля женщина ехала по улице Толстого, и когда проезжала под путепроводом, кусок бетона «приземлился» прямо на лобовое стекло ее автомобиля. Оно разбилось, осколки порезали руки водителя.
Эту историю рассказал муж пострадавшей. По его словам, супруга вызвала ГАИ, сотрудники осмотрели автомобиль, сделали фото и составили протокол. Они также опросили водителя и старшего работника бригады.
Мужчина утверждает, что инспекторы сказали его жене, что случай не страховой, поскольку нет виновника. Он предполагает, что дело, скорее всего, будет прекращено из-за отсутствия виновного, и если владельцы автомобиля захотят получить компенсацию за причиненный ущерб, им потребуется добиваться этого в суде.
Напомним, капремонт путепровода между прспектом Независимости и улицей Московской начался 8 февраля. Завершить его строители намерены до конца 2025 года. На период ремонтных работ движение по мостовому сооружению полностью закрыто. Есть ограничения для транспорта и на прилегающих улицах.