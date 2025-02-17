Житель Забайкалья пытался угрозами забрать автомобиль родственника

Житель Карымского района ответит в суде за разбойное нападение на родственника. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Забайкальскому краю, жертвой стал 45-летний мужчина.
Он рассказал полиции, что ночью к нему домой пришел родственник с предметом, похожим на ружье, начал требовать отдать автомобиль. Тогда потерпевший отвел его к гаражу, где сумел среагировать и выхватить оружие.
— 24-летний подозреваемый в это время скрылся с места происшествия. Однако на следующий день после случившегося пришёл в отдел полиции с повинной, где признался, что был в состоянии алкогольного опьянения. Также он принес свои извинения, — рассказывают в агентстве.
Только вот раскаяние не помогло — следователи завели уголовное дело по статье «Разбой», максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, ружье в это время изъяли.
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