На Кубани вступил в силу приговор организаторам финансовой пирамиды

В марте 2023 года в Краснодаре осудили 10 жителей Кубани и Адыгеи, которые обманули участников финансовой пирамиды на 137 миллионов рублей. Потерпевшим говорили, что они участвуют в финансовых операциях, которые принесут прибыль.
Главный организатор скрывался, но троих его помощников приговорили к восьми годам колонии общего режима. Семи сотрудникам организации, выполнявшим указания руководства, назначили наказание в виде шести лет условно с испытательным сроком на пять лет.
Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 55 миллионов рублей.
Пять осужденных обжаловали приговор, однако суд апелляционной инстанции счел его законным и справедливым.