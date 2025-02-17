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На Кубани вступил в силу приговор организаторам финансовой пирамиды

На Кубани вступил в силу приговор организаторам финансовой пирамиды, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В марте 2023 года в Краснодаре осудили 10 жителей Кубани и Адыгеи, которые обманули участников финансовой пирамиды на 137 миллионов рублей. Потерпевшим говорили, что они участвуют в финансовых операциях, которые принесут прибыль.

Главный организатор скрывался, но троих его помощников приговорили к восьми годам колонии общего режима. Семи сотрудникам организации, выполнявшим указания руководства, назначили наказание в виде шести лет условно с испытательным сроком на пять лет.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 55 миллионов рублей.

Пять осужденных обжаловали приговор, однако суд апелляционной инстанции счел его законным и справедливым.