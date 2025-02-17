На Кубани вступил в силу приговор организаторам финансовой пирамиды

В марте 2023 года в Краснодаре осудили 10 жителей Кубани и Адыгеи, которые обманули участников финансовой пирамиды на 137 миллионов рублей. Потерпевшим говорили, что они участвуют в финансовых операциях, которые принесут прибыль.