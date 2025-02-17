Задержан замминистра связи Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону.
«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области», — сказал он, уточнив, что речь идет о заместителе министра.
Оперативники установили, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования ПО с опцией «Редактирование файлов» системы документооборота «Дело» на сумму 59,99 миллиона рублей. При этом фактически в рамках государственного контракта была поставлена лицензия для работы с офисным редактором «Мой офис», стоимость которой ниже более чем в 4 раза.
Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Чиновник задержан.