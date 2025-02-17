Задержан замминистра связи Ростовской области

Оперативники установили, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования ПО с опцией «Редактирование файлов» системы документооборота «Дело» на сумму 59,99 миллиона рублей. При этом фактически в рамках государственного контракта была поставлена лицензия для работы с офисным редактором «Мой офис», стоимость которой ниже более чем в 4 раза.