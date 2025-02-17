Две женщины и мужчин получили травмы при пожарах в Башкирии

— За прошедшие выходные в Башкортостане на водных объектах произошло одно происшествие. Пожарными потушено 46 пожаров, при которых погибли двое мужчин и еще три человека получили травмы. Для ликвидации ДТП [сотрудники МЧС] привлекались 31 раз, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.