Две женщины и мужчин получили травмы при пожарах в Башкирии

Вчера, 16 февраля, в Башкирии три человека пострадали во время пожаров. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Утром на проспекте Дружбы народов в Уфе загорелись металлический вагончик, нежилой дом с пристроем, также автомобили ВАЗ 2109 и Иж «Комби». В результате происшествия сильные ожоги получили 46-летняя женщина и 58-летний мужчина. Сейчас они лечатся в больнице.
Через несколько часов в Белорецке в частном доме вспыхнули дощатые полы на площади половины квадратного метра в тамбуре. В результате ЧП 50-летняя женщина получила ожоги.
Дознаватели МЧС проводят проверку сообщений и устанавливают все обстоятельства случившихся пожаров. Рассматриваются в том числе и версии умышленных поджогов.
— За прошедшие выходные в Башкортостане на водных объектах произошло одно происшествие. Пожарными потушено 46 пожаров, при которых погибли двое мужчин и еще три человека получили травмы. Для ликвидации ДТП [сотрудники МЧС] привлекались 31 раз, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
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