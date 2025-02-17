В Перми осуждены мошенники, продававшие «турпутевки»

По данным «Ъ-Прикамье», организатором преступной группы суд признал Андрея Травина. Он приговорен к 7,5 года колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. Еще пять членов ОПГ получили наказание от семи до пяти лет лишения свободы со штрафами от 200 до 250 тыс. руб. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших.