«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. На основании материалов УФСБ России по Ростовской области следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении с уточнением, что по делу задержан заместитель министра.
В Ростовской области задержали замминистра цифрового развития
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Оперативники задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по делу о превышении полномочий. Об этом сообщили в УФСБ по региону.