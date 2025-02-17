В Ростовской области задержали замминистра цифрового развития

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. На основании материалов УФСБ России по Ростовской области следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении с уточнением, что по делу задержан заместитель министра.