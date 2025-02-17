В поселке Ильском ведется обход пострадавших домов после атаки БПЛА

Для оценки ущерба специалистами сформирована комиссия. По сообщению администрации муниципалитета, в некоторых дворах повреждено остекление жилых и хозяйственных построек. В нескольких случаях обломки упали в огороды. Жители домов, которые не могут быть использованы для проживания из-за полученных повреждений, вынуждены временно переехать к родственникам.