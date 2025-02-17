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В поселке Ильском ведется обход пострадавших домов после атаки БПЛА

Для оценки ущерба в поселке Ильском начался обход пострадавших домов после атаки БПЛА. Всего от жителей Северского района поступило 19 сообщений, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Для оценки ущерба специалистами сформирована комиссия. По сообщению администрации муниципалитета, в некоторых дворах повреждено остекление жилых и хозяйственных построек. В нескольких случаях обломки упали в огороды. Жители домов, которые не могут быть использованы для проживания из-за полученных повреждений, вынуждены временно переехать к родственникам.

В Славянском районе пострадали еще три дома и автомобиль. Были выбиты окна, а в одном из зданий повреждена кровля. Как только специальные службы закончат работу на месте происшествия, начнется оценка ущерба. Муниципалитет окажет помощь в восстановлении домов.