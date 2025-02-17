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В Самаре суд рассмотрит апелляцию на арест внучки убитого экс-мэра Тархова

Самарский областной суд назначит рассмотрение апелляционной жалобы на арест внучки экс-мэра Самары виктора Тархова на 18 февраля, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Жалоба была подана 7 февраля, сразу после ареста подозреваемой в убийстве экс-главы города и его супруги внучки. Екатерина Бельская по решению суда находится под стражей на два месяца.

Напомним, тела Тарховых пока так и не нашли. Предположительно, они были вывезены вместе с общедомовым мусором в контейнерах.

Следствие выявило, что внучка готовилась к убийству. Заранее приобрела химическое средство и пластиковые бочки. СК РФ распространило кадры, на которых внучка выносит бочки на мусорку во дворе дома Тарховых.