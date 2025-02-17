В Нижнем Новгороде за ограбление ювелирного магазина арестован рецидивист

По данным следствия, в конце января грабитель в маске пришел в торговый центр на улице Фильченкова с травматическим пистолетом и разбил витрину в ювелирном магазине. Затем он похитил два лотка с золотыми цепочками и скрылся. Его добычей стали три десятка цепей стоимостью 1,4 млн руб., уточнили в МВД.