В Нижнем Новгороде за ограбление ювелирного магазина арестован рецидивист

По данным следствия, в конце января грабитель в маске пришел в торговый центр на улице Фильченкова с травматическим пистолетом и разбил витрину в ювелирном магазине. Затем он похитил два лотка с золотыми цепочками и скрылся. Его добычей стали три десятка цепей стоимостью 1,4 млн руб., уточнили в МВД.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что похищенное фигурант прятал на чердаке своего дома, а травматический пистолет оказался сломан, и грабитель его выбросил. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже по ст. 161 УК РФ. Подозреваемый арестован, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.