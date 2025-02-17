В Самаркандской области свекровь убила свою невестку

Трагедия разыгралась в октябре 2024 года. Воспользовавшись отсутствием сына, свекровь снова затеяла конфликт с невесткой. Ссора быстро переросла в физическую агрессию: женщина схватила зарядный провод и начала душить девушку, затем ударила ее стеклянной бутылкой по голове. Когда невестка потеряла сознание, свекровь взяла кухонный нож и дважды ударила ее в область груди. От полученных ранений девушка скончалась на месте.