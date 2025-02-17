В Самаркандской области свекровь убила свою невестку

Как выяснилось, с первого дня девушка подвергалась психологическому давлению и придиркам со стороны свекрови. Женщина регулярно устраивала скандалы, находила в работе невестки недостатки и обвиняла ее в различных мелочах. В итоге очередная ссора закончилась убийством. Репортаж об этом показал телеканал «Севимли».
Как развивались события?
По словам матери погибшей, с самого первого дня жизни в доме мужа ее дочь подвергалась унижениям.
«С первого дня, как моя дочь пришла в этот дом, ей не давали покоя», — вспоминает убитая горем женщина.
Как выяснило следствие, свекровь ранее бросила своих детей в детском доме. Однако годы спустя она вернулась, и сын, несмотря на детскую обиду, простил мать и позволил ей жить в своем доме. Это решение в итоге оказалось роковым для его жены.
Как произошло убийство?
Трагедия разыгралась в октябре 2024 года. Воспользовавшись отсутствием сына, свекровь снова затеяла конфликт с невесткой. Ссора быстро переросла в физическую агрессию: женщина схватила зарядный провод и начала душить девушку, затем ударила ее стеклянной бутылкой по голове. Когда невестка потеряла сознание, свекровь взяла кухонный нож и дважды ударила ее в область груди. От полученных ранений девушка скончалась на месте.
После убийства женщина попыталась скрыться, но вскоре была задержана правоохранительными органами.
Решение суда
Рассмотрев дело, суд по уголовным делам приговорил обвиняемую к 13 годам лишения свободы.