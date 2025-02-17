Легковушка столкнулась с лесовозом в Калинковичском районе

В областной Госавтоинспекции просят всех соблюдать ПДД. «Всегда следите за дорожной обстановкой, будьте предельно внимательны и при выборе скоростного режима учитывайте не только разрешенную скорость движения, но и состояние проезжей части, особенно в зимних условиях. Не отвлекайтесь во время управления транспортом. Также в пути не отвлекайтесь на посторонние вещи, следите только за дорогой. И прежде чем совершить любой маневр, убедитесь в его безопасности», — призвали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД.