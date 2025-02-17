Женщину с травмой и переохлаждением спустили с горы Чатыр-Даг в Крыму

Пострадавшую туристку эвакуировали с горы Чатыр-Даг в Крыму. Инцидент произошел на восточном склоне нижнего плато, в ущелье Сарпа-Су. Женщина путешествовала в составе группы. А после того, как повредила ногу, не смогла сама передвигаться, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС республики.