Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину с травмой и переохлаждением спустили с горы Чатыр-Даг в Крыму

Она повредила ногу и не могла идти самостоятельно.

Источник: МЧС Крыма

Пострадавшую туристку эвакуировали с горы Чатыр-Даг в Крыму. Инцидент произошел на восточном склоне нижнего плато, в ущелье Сарпа-Су. Женщина путешествовала в составе группы. А после того, как повредила ногу, не смогла сама передвигаться, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС республики.

Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда нашли ее с признаками переохлаждения недалеко от родника Закалдаева. Туристка плохо себя чувствовала. Женщину доставили на носилках к служебной машине, а после передали медикам. Эвакуацию осложнял непростой горный рельеф.

В ведомстве напомнили, что при возникновении ЧС нужно звонить по номеру 112.

МЧС