Женщину с травмой и переохлаждением спустили с горы Чатыр-Даг в Крыму

Пострадавшую туристку эвакуировали с горы Чатыр-Даг в Крыму. Инцидент произошел на восточном склоне нижнего плато, в ущелье Сарпа-Су. Женщина путешествовала в составе группы. А после того, как повредила ногу, не смогла сама передвигаться, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС республики.
Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда нашли ее с признаками переохлаждения недалеко от родника Закалдаева. Туристка плохо себя чувствовала. Женщину доставили на носилках к служебной машине, а после передали медикам. Эвакуацию осложнял непростой горный рельеф.
В ведомстве напомнили, что при возникновении ЧС нужно звонить по номеру 112.