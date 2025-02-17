В министерстве цифрового развития Ростовской области прошли обыски

Как стало известно из источника DonDay, силовики посетили Евгения Полуянова и его заместителей.
По предварительной информации, обыски проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», — сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.
Кроме того, появилась информация о том, что в этот же день прошли обыски в доме советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и в кабинете главы регионального министерства сельского хозяйства Константина Рачаловского.