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В министерстве цифрового развития Ростовской области прошли обыски

В министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области сегодня утром прошли обыски.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно из источника DonDay, силовики посетили Евгения Полуянова и его заместителей.

По предварительной информации, обыски проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», — сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

Кроме того, появилась информация о том, что в этот же день прошли обыски в доме советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и в кабинете главы регионального министерства сельского хозяйства Константина Рачаловского.

ФСБ