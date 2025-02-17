Молодого омича осудили за призывы к терроризму

По версии следствия, омич планировал вступить в ряды украинских вооруженных формирований. Для этих целей он собирался отправить анкеты в организации, которые в России признаны запрещенными. В процессе подготовки он обсуждал свои действия в мессенджере с представителем одной из таких группировок и получил задание собирать информацию о военных объектах и предприятиях оборонного сектора. Однако позже он отменил свои планы.