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Молодого омича осудили за призывы к терроризму

В Новосибирске состоялся судебный процесс над 22-летним омичом, обвиняемым в публичных призывах к террористической деятельности.

Разбирательство проходило в 2-м Восточном окружном военном суде, а уголовное дело велось Следственным отделением УФСБ России по Омской области.

По версии следствия, омич планировал вступить в ряды украинских вооруженных формирований. Для этих целей он собирался отправить анкеты в организации, которые в России признаны запрещенными. В процессе подготовки он обсуждал свои действия в мессенджере с представителем одной из таких группировок и получил задание собирать информацию о военных объектах и предприятиях оборонного сектора. Однако позже он отменил свои планы.

Также было установлено, что мужчина распространял в интернете материалы, которые оправдывали действия украинских террористических структур.

Суд признал молодого человека виновным по статье, касающейся публичных призывов к террористической деятельности, и назначил наказание в виде штрафа в размере 540 тысяч рублей. Кроме того, ему будет запрещено размещать материалы в интернете в течение трех лет. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.