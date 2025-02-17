Молодого омича осудили за призывы к терроризму

Разбирательство проходило в 2-м Восточном окружном военном суде, а уголовное дело велось Следственным отделением УФСБ России по Омской области.
По версии следствия, омич планировал вступить в ряды украинских вооруженных формирований. Для этих целей он собирался отправить анкеты в организации, которые в России признаны запрещенными. В процессе подготовки он обсуждал свои действия в мессенджере с представителем одной из таких группировок и получил задание собирать информацию о военных объектах и предприятиях оборонного сектора. Однако позже он отменил свои планы.
Также было установлено, что мужчина распространял в интернете материалы, которые оправдывали действия украинских террористических структур.
Суд признал молодого человека виновным по статье, касающейся публичных призывов к террористической деятельности, и назначил наказание в виде штрафа в размере 540 тысяч рублей. Кроме того, ему будет запрещено размещать материалы в интернете в течение трех лет. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.