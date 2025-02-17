Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области кусок льда чуть не убил пассажирку легковой машины

Кусок льда сорвался со встречного грузовика в лобовое стекло Шевроле Нива в Кантемировском районе Воронежской области.

Источник: Госавтоинспекция Воронежской области

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала пассажирка Chevrolet Niva, разбираются сотрудники региональной госавтоинспекции. Инцидент произошел 16 февраля около 13:40 на 54 километре автодороги Богучар — Кантемировка.

По предварительным данным, происшествие случилось при встречном разъезде «Нивы» и тягача «Фотон» с полуприцепом «Тонар». Грузовиком управлял 28-летний житель Краснодарского края, «Нивой» — 52-летний житель Белгородской области.

Когда машины сблизились, на лобовое стекло легковой машины упал кусок льда, сорвавшийся с грузовика. В результате у «Нивы» разбилось лобовое стекло. 52-летнюю пассажирку легковушки бригада скорой помощи доставила в больницу.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.