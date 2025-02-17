В Ростовской области завели дело после трат минцифры региона на новое ПО

Руководство министерства цифрового развития Ростовской области заподозрили в нарушении закона. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным следствия, под предлогом перехода на отечественное ПО министерство заключило с одной из компаний госконтракт по представлению лицензий на программное обеспечение с опцией «редактирование файлов». Стоимость услуг по контракту составила 59,9 млн рублей. Однако фактически поставили лицензию для работы с программой, цена за которую была в четыре раза ниже.
Добавим, также ранее из-за подозрений в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Дома и по месту работы чиновника состоялись обыски.