Трех жителей Иркутска отправили в колонию за похищение людей

Сейчас их признали виновными и назначили наказание в зависимости от роли каждого в виде лишения свободы: одному из подельников — девять лет с отбыванием в колонии строгого режима, второму — четыре года с отбыванием в колонии общего режима и девушке — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.