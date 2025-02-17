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Трех жителей Иркутска отправили в колонию за похищение людей

Виновные работали на людей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области трех человек признали виновными в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений, а также в умышленном уничтожении (повреждении) имущества. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и Следкоме региона.

Установлено, что летом 2023 трое жителей Иркутска (двое их них несовершеннолетние) за денежное вознаграждение похищали людей, причем не только в городе, но и на территории Приангарья.

— Молодой человек, его товарищ и девушка неофициально работали на людей, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков в интернете. В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций с клиентами магазина, которые не выполняли установленные условия, — прокомментировали в ведомстве.

С применением оружия они похитили двух человек, после чего избили их руками, ногами и различными предметами, тем самым причинили тяжкий вред здоровью. Одному из пострадавших ампутировали часть пальца и повредили авто. Все происходящее снимали на камеру телефона.

Сейчас их признали виновными и назначили наказание в зависимости от роли каждого в виде лишения свободы: одному из подельников — девять лет с отбыванием в колонии строгого режима, второму — четыре года с отбыванием в колонии общего режима и девушке — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Помимо этого они возместят причиненный ущерб и выплатят компенсацию морального вреда на сумму около 500 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Забайкалья пытался угрозами забрать автомобиль родственника.