Квартиру омича обокрали двое мужчин, пока он находился в реанимации

На допросе 38-летний омич рассказал, что оказался дома у мужчины случайно, там же он увидел ключи от квартиры и забрал их. Затем фигурант дела предложил своему приятелю украсть телевизор. Технику сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили на спиртное.