Квартиру омича обокрали двое мужчин, пока он находился в реанимации

В Омске полицейские задержали двух мужчин, которые украли телевизор из квартиры на улице Магистральной. Потерпевший находился в больнице, а его сын забыл закрыть дверь в квартиру. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Незадолго до кражи хозяину квартиры стало плохо. Его сын приехал домой и вызвал скорую, однако донести отца до реанимобиля самостоятельно он не смог — он попросил незнакомых мужчин из подъезда.
На следующий день родственник омича приехал к нему в квартиру, чтобы покормить кота. Входная дверь была открыта, а из помещения пропал телевизор.
Сотрудникам полиции удалось быстро задержать виновных. Ими оказались 38-летний и 30-летний омичи. Ранее мужчин неоднократно судили за кражи.
На допросе 38-летний омич рассказал, что оказался дома у мужчины случайно, там же он увидел ключи от квартиры и забрал их. Затем фигурант дела предложил своему приятелю украсть телевизор. Технику сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили на спиртное.
На мужчин завели уголовное дело по факту кражи. Их заключили под стражу.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич на белой машине украл домкрат из шиномонтажки.