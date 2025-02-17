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Жительница Каменска-Уральского подарила мошенникам 125 тысяч рублей

25-летняя девушка попалась на уловку аферистов.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском 25-летняя девушка попалась на уловку мошенников и перевела им 125 тысяч рублей. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Как установили полицейские, в мессенджере девушке сделали предложение о дополнительном заработке, после чего она прошла по ссылке для регистрации и оставила личные данные. Далее горожанка стала выполнять задания для получения вознаграждения.

Когда деньги была переведены в ее аккаунт, она продолжила выполнять задания, но условия сотрудничества теперь изменились. Теперь жительнице Каменска-Уральского нужно было отправлять средства реализатору товаров, чтобы возвращаться свои деньги с комиссией.

После этого девушка перевела на указанные счета 125 тысяч рублей, и поняла, что ее обманули. Тогда девушка отправилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.