Жительница Каменска-Уральского подарила мошенникам 125 тысяч рублей

Когда деньги была переведены в ее аккаунт, она продолжила выполнять задания, но условия сотрудничества теперь изменились. Теперь жительнице Каменска-Уральского нужно было отправлять средства реализатору товаров, чтобы возвращаться свои деньги с комиссией.