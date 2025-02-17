ТАСС: в Твери задержали одного из топ-менеджеров Северной железной дороги

«По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан житель Ярославля — высокопоставленный сотрудник Северной железной дороги филиала РЖД. В отношении В. Кузьмичева 1971 г. р. возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказал собеседник агентства.
Взятка в размере более 1,5 млн рублей предназначалась «за общее покровительство в коммерческой деятельности тверской фирмы».
Собеседник агентства уточнил, что подозреваемого задержали сотрудники областного УФСБ, по материалам которых региональное СУ СК России расследует уголовное дело.