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ТАСС: в Твери задержали одного из топ-менеджеров Северной железной дороги

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Представители силовых структур задержали в Твери одного из топ-менеджеров Северной железной дороги филиала РЖД по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан житель Ярославля — высокопоставленный сотрудник Северной железной дороги филиала РЖД. В отношении В. Кузьмичева 1971 г. р. возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказал собеседник агентства.

Взятка в размере более 1,5 млн рублей предназначалась «за общее покровительство в коммерческой деятельности тверской фирмы».

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемого задержали сотрудники областного УФСБ, по материалам которых региональное СУ СК России расследует уголовное дело.