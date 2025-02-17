ТАСС: в Твери задержали одного из топ-менеджеров Северной железной дороги

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Представители силовых структур задержали в Твери одного из топ-менеджеров Северной железной дороги филиала РЖД по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.