4,5 года за решеткой: жителю Башкирии вынесли приговор за то, что сделал инвалидом приятеля

Жителю Ишимбайского района Башкирии вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.
В апреле 2023 года во время распития спиртного между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. В какой-то момент ситуация накалилась, и подсудимый ударил оппонента в висок. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму.
— Его здоровью причинен тяжкий вред, установлена инвалидность, — сообщает надзорное ведомство.
Подсудимый частично признал вину. Ишимбайский городской суд назначил ему 4,5 года колонии общего режима.
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