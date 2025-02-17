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Хакер украл 350 миллионов тенге со счета детской больницы

В Жамбылской области задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в хищении 350 миллионов тенге со счетов детской больницы в результате хакерской атаки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Tengrinews

По данным полиции, киберпреступление было совершено в мае 2024 года. Неизвестные взломали систему и вывели крупную сумму со счетов Жамбылской областной детской больницы. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний мужчина, ранее судимый. У него удалось изъять 305 миллионов тенге, которые уже возвращены на счета больницы. Материалы дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области. В интересах следствия дополнительная информация не разглашается.