Хакер украл 350 миллионов тенге со счета детской больницы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний мужчина, ранее судимый. У него удалось изъять 305 миллионов тенге, которые уже возвращены на счета больницы. Материалы дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области. В интересах следствия дополнительная информация не разглашается.