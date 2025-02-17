Хакер украл 350 миллионов тенге со счета детской больницы

По данным полиции, киберпреступление было совершено в мае 2024 года. Неизвестные взломали систему и вывели крупную сумму со счетов Жамбылской областной детской больницы. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний мужчина, ранее судимый. У него удалось изъять 305 миллионов тенге, которые уже возвращены на счета больницы. Материалы дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области. В интересах следствия дополнительная информация не разглашается.