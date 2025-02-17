В Новосибирске водитель «Хонды» сбил 11-летнего мальчика

Примерно в 11 часов 40 минут водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Хонда Торнео», у дома № 34 по улице Нахимова совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.