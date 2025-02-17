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В Новосибирске водитель «Хонды» сбил 11-летнего мальчика

На месте работает наряд ДПС.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Первомайском районе Новосибирска автомобиль сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

Примерно в 11 часов 40 минут водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Хонда Торнео», у дома № 34 по улице Нахимова совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.

В результате ДТП мальчика 2014 года рождения пришлось госпитализировать с травмами работникам скорой помощи.

На месте работает наряд ДПС, инспекторам предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Как сообщала КП-Новосибирск, накануне в Бердске легковушка сбила розовую шапку с девушки, спешащей на автобус.