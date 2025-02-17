Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дзержинске столкнулись легковушки: пострадали женщина и двухлетний ребенок

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске столкнулись легковушки, пассажиры — женщина и двухлетний ребенок — госпитализированы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

15 февраля около 18.42 на перекрестке ул. Весенней и переулка Ажинового в Дзержинске, 65-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигаясь по второстепенной дороге ул. Весенней, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Volkswagen Polo под управлением 32-летнего местного жителя.

В результате автоаварии двухлетний ребенок и 32-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen Polo с полученными телесными повреждениями госпитализированы. Известно, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, женщина-пассажир не была пристегнута ремнем безопасности.