В Дзержинске столкнулись легковушки: пострадали женщина и двухлетний ребенок

15 февраля около 18.42 на перекрестке ул. Весенней и переулка Ажинового в Дзержинске, 65-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигаясь по второстепенной дороге ул. Весенней, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Volkswagen Polo под управлением 32-летнего местного жителя.
В результате автоаварии двухлетний ребенок и 32-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen Polo с полученными телесными повреждениями госпитализированы. Известно, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, женщина-пассажир не была пристегнута ремнем безопасности.