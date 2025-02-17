В Дзержинске столкнулись легковушки: пострадали женщина и двухлетний ребенок

15 февраля около 18.42 на перекрестке ул. Весенней и переулка Ажинового в Дзержинске, 65-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигаясь по второстепенной дороге ул. Весенней, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Volkswagen Polo под управлением 32-летнего местного жителя.