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Пьяный пассажир разбил окно пассажирского автобуса в Приморье

Пьяный пассажир, ехавший в автобусе по маршруту № 9 м в Артёме, в качестве мести водителю разбил стекло транспортного средства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Установлено, что 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время поездки громко и нецензурно разговаривал по мобильному телефону. Водитель попросил его успокоиться, уточнив, что салон городского автобуса — это общественное место, и нецензурной бранью пассажир грубо нарушает общественный порядок.

Пассажир на замечание не отреагировал, доехал до остановки «Больница» и, выйдя из салона, разбил стекло автобуса и повредил зеркало заднего вида, транспортное средство пришлось снимать с линии для ремонта. Физического вреда другим пассажирам и водителю он не причинил.

Директор транспортной компании доложил о происшествии в полицию. Дебошира задержали и доставили в отдел сотрудники Росгвардии. Там в отношении злостного нарушителя возбудили уголовное дело о хулиганстве на транспорте общего пользования (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ущерб от выходки дебошира устанавливается.

Напоминаем, в ноябре прошлого года в Артёме повреждения получил автобус маршрута № 2 м — его закидали камнями подростки, отказавшись оплачивать проезд. Их тоже задержали по подозрению в хулиганстве.