Пьяный пассажир разбил окно пассажирского автобуса в Приморье

Установлено, что 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время поездки громко и нецензурно разговаривал по мобильному телефону. Водитель попросил его успокоиться, уточнив, что салон городского автобуса — это общественное место, и нецензурной бранью пассажир грубо нарушает общественный порядок.
Пассажир на замечание не отреагировал, доехал до остановки «Больница» и, выйдя из салона, разбил стекло автобуса и повредил зеркало заднего вида, транспортное средство пришлось снимать с линии для ремонта. Физического вреда другим пассажирам и водителю он не причинил.
Директор транспортной компании доложил о происшествии в полицию. Дебошира задержали и доставили в отдел сотрудники Росгвардии. Там в отношении злостного нарушителя возбудили уголовное дело о хулиганстве на транспорте общего пользования (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ущерб от выходки дебошира устанавливается.
Напоминаем, в ноябре прошлого года в Артёме повреждения получил автобус маршрута № 2 м — его закидали камнями подростки, отказавшись оплачивать проезд. Их тоже задержали по подозрению в хулиганстве.