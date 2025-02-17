Пьяный пассажир разбил окно пассажирского автобуса в Приморье

Пассажир на замечание не отреагировал, доехал до остановки «Больница» и, выйдя из салона, разбил стекло автобуса и повредил зеркало заднего вида, транспортное средство пришлось снимать с линии для ремонта. Физического вреда другим пассажирам и водителю он не причинил.