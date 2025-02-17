Руководителя и сотрудников морга в Таганроге задержали за взятки

В таганрогском отделении бюро судебно-медицинской экспертизы за вымогательство взяток задержали заведующего врача и сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Ростовской области.
«Установлено, что руководством и сотрудниками учреждения систематически вымогались взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению — бальзамирование, грим и другие», — отметили в ведомстве.
Деньги проводились не через кассу и присваивались фигурантами.
На основе этих материалов СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области завело уголовное дело по статье «Получение взятки». В учреждении и по местам жительства фигурантов провели обыски.
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.