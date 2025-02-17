Четыре автомобиля столкнулись из-за упавших бетонных плит на МКАД в Минске

По информации ГАИ, утром 17 февраля 31-летний водитель, находившийся за рулем фуры MAN с прицепом, ехал по съезду с МКАД на Логойский тракт. Он не справился с управлением, из-за чего большегруз попал в неуправляемый занос, а его груз — бетонные плиты — упал с прицепа.