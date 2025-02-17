Четыре автомобиля столкнулись из-за упавших бетонных плит на МКАД в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Упавшие на проезжую часть бетонные плиты привели к ДТП», — сказано в сообщении.
По информации ГАИ, утром 17 февраля 31-летний водитель, находившийся за рулем фуры MAN с прицепом, ехал по съезду с МКАД на Логойский тракт. Он не справился с управлением, из-за чего большегруз попал в неуправляемый занос, а его груз — бетонные плиты — упал с прицепа.
В ведомстве отметили, что спустя время в полосе движения, на которую упали плиты, по причине несоблюдения безопасной дистанции столкнулись четыре автомобиля: Peugeot, Renault, Lada, BMW. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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