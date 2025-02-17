3 года тюрьмы получил волгоградец за незаконную миграцию 66 иностранцев

За денежное вознаграждение он помогал им получить фиктивную регистрацию, подделывал документы и даже содействовал в успешной сдаче комплексного экзамена, необходимого для получения патента на работу. Эта схема позволяла иностранцам легально находиться и работать в России. Однако, деятельность Салахова была незаконной и нанесла ущерб миграционной безопасности страны.