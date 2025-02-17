3 года тюрьмы получил волгоградец за незаконную миграцию 66 иностранцев

В Волгоградской области окончательно решена судьба организатора незаконной миграции. Интизам Салахов, осужденный к трем годам колонии общего режима, не смог оспорить приговор. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, с февраля 2019 по июнь 2020 года Салахов, действуя совместно с сообщниками организовал незаконную миграцию для 66 иностранных граждан.
За денежное вознаграждение он помогал им получить фиктивную регистрацию, подделывал документы и даже содействовал в успешной сдаче комплексного экзамена, необходимого для получения патента на работу. Эта схема позволяла иностранцам легально находиться и работать в России. Однако, деятельность Салахова была незаконной и нанесла ущерб миграционной безопасности страны.
Изначально приговор был обжалован как стороной защиты, так и обвинения. Однако Волгоградский областной суд оставил приговор без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу, и Интизам Салахов отправится отбывать наказание.