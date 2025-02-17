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В Ростовской области таганрогских судмедэкспертов заподозрили в вымогательстве

Дело о вымогательстве завели после проверки Бюро судмедэкспертизы в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области руководителя и ряд сотрудников «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Таганрога заподозрили в причастности к вымогательству взяток. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

— Уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Проведены обыски, — прокомментировали в силовом ведомстве.

К этому моменту детали уточнили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Под подозрением оказались заведующий врач, судебно-медицинский эксперт и его двое подчиненных. Предварительно, специалисты длительное время незаконно получали деньги за вскрытия умерших во внеочередном или срочном порядке. Также деньги якобы брали за подготовку тел к погребению и выдачу свидетельств о смерти и другие услуги.

Сейчас в отношении подозреваемых ведется следствие. Выясняются обстоятельства уже зафиксированных нарушений и других подобных эпизодов.