В Ростовской области таганрогских судмедэкспертов заподозрили в вымогательстве

Под подозрением оказались заведующий врач, судебно-медицинский эксперт и его двое подчиненных. Предварительно, специалисты длительное время незаконно получали деньги за вскрытия умерших во внеочередном или срочном порядке. Также деньги якобы брали за подготовку тел к погребению и выдачу свидетельств о смерти и другие услуги.