В Ростовской области таганрогских судмедэкспертов заподозрили в вымогательстве

В Ростовской области руководителя и ряд сотрудников «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Таганрога заподозрили в причастности к вымогательству взяток. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
— Уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Проведены обыски, — прокомментировали в силовом ведомстве.
К этому моменту детали уточнили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Под подозрением оказались заведующий врач, судебно-медицинский эксперт и его двое подчиненных. Предварительно, специалисты длительное время незаконно получали деньги за вскрытия умерших во внеочередном или срочном порядке. Также деньги якобы брали за подготовку тел к погребению и выдачу свидетельств о смерти и другие услуги.
Сейчас в отношении подозреваемых ведется следствие. Выясняются обстоятельства уже зафиксированных нарушений и других подобных эпизодов.