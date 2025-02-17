Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росгвардейцы задержали поджигателя жилого дома в Челябинской области

Росгвардейцы задержали поджигателя жилого дома в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло в Катав-Ивановске. Во время патрулирования улицы Ленина к полицейским обратился мужчина. Он рассказал, что несколько минут назад видел, как неизвестный бросал предметы в окна одного из домов на соседней улице.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину, который попытался скрыться.

«В этот момент из дома выбежала хозяйка и указала на поджигателя. Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель», — говорится в комментарии.

Лейтенант Александр Калинин и прапорщик Максим Никитин сразу же приступили к тушению огня подручными средствами.

Утверждается, что пожар был ликвидирован до прибытия спасателей.