Росгвардейцы задержали поджигателя жилого дома в Челябинской области

Сообщается, что все произошло в Катав-Ивановске. Во время патрулирования улицы Ленина к полицейским обратился мужчина. Он рассказал, что несколько минут назад видел, как неизвестный бросал предметы в окна одного из домов на соседней улице.
Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину, который попытался скрыться.
«В этот момент из дома выбежала хозяйка и указала на поджигателя. Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель», — говорится в комментарии.
Лейтенант Александр Калинин и прапорщик Максим Никитин сразу же приступили к тушению огня подручными средствами.
Утверждается, что пожар был ликвидирован до прибытия спасателей.