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В одном из районов Омской области ввели карантин из-за бешенства

Речь идет о Тевризском районе, где зафиксировали вспышку опасной инфекции.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Тевриз Омской области зафиксировали вспышку вируса бешенства. Согласно подписанному указу губернатора, на территории Тевризского района вводится карантин до 12 апреля 2025 года.

На период действия карантина запрещено:

— лечение больных животных;

— ввоз и вывоз восприимчивых животных;

— снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

Первый в 2025 году случай бешенства выявили в селе Октябрьское Горьковского района. Карантин на территории поселения действовал с 17 января. Очаг заболевания произошел в личном подсобном хозяйстве.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в омской деревне ввели карантин из-за бешенства.