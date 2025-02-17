В одном из районов Омской области ввели карантин из-за бешенства

В поселке Тевриз Омской области зафиксировали вспышку вируса бешенства. Согласно подписанному указу губернатора, на территории Тевризского района вводится карантин до 12 апреля 2025 года.
На период действия карантина запрещено:
— лечение больных животных;
— ввоз и вывоз восприимчивых животных;
— снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
Первый в 2025 году случай бешенства выявили в селе Октябрьское Горьковского района. Карантин на территории поселения действовал с 17 января. Очаг заболевания произошел в личном подсобном хозяйстве.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в омской деревне ввели карантин из-за бешенства.